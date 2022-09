Elezioni: Renzi, 'se Orlando sapesse leggere dati saprebbe che Jobs act ha portato lavoro' (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set (Adnkronos) - "Il Jobs act ha portato posti di lavoro, se il ministro del lavoro sapesse leggere i dati sul lavoro sarebbe un passo in avanti. Ma tra 20 giorni non sarà più ministro del lavoro, quindi...". Lo ha detto Matteo Renzi a radio Leopolda replicando alle ultime affermazioni di Andrea Orlando sul Jobs act. "Orlando aveva anche escluso di diventare ministro. Gli avevano chiesto, 'potreste entrare in un governo Draghi con la Lega?' e rispose, nemmeno se venisse Superman. Ecco, Orlando ha la credibilità di quando parla di fumetti", ha aggiunto il leader di Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set (Adnkronos) - "Ilact haposti di, se il ministro delsulsarebbe un passo in avanti. Ma tra 20 giorni non sarà più ministro del, quindi...". Lo ha detto Matteoa radio Leopolda replicando alle ultime affermazioni di Andreasulact. "aveva anche escluso di diventare ministro. Gli avevano chiesto, 'potreste entrare in un governo Draghi con la Lega?' e rispose, nemmeno se venisse Superman. Ecco,ha la credibilità di quando parla di fumetti", ha aggiunto il leader di Iv.

