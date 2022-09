Elezioni: mons. Albanesi, leader partiti ascoltano tutti, ma (Di martedì 6 settembre 2022) Ai leader di partito non interessano "i temi della sanità e dell'assistenza " che "nei programmi delle coalizioni non hanno meritato in alcuni casi nemmeno una riga di capoverso". E' il duro commento ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) Aidi partito non interessano "i temi della sanità e dell'assistenza " che "nei programmi delle coalizioni non hanno meritato in alcuni casi nemmeno una riga di capoverso". E' il duro commento ...

AnsaMarche : Elezioni: mons. Albanesi, leader partiti ascoltano tutti, ma. Poi però dovranno farsene carico, prospettive non son… - tra_mon : @SecolodItalia1 Non ascoltarono Mons. Vigano per le elezioni presidenziali USA. Con Trump con ci troveremmo in ques… - tra_mon : Non ascoltarono Mons. Vigano per le elezioni presidenziali USA. Con Trump con ci troveremmo in questa situazione: D… - DiocesiAcireale : Elezioni politiche @Regione_Sicilia Le dichiarazioni del vescovo @raspanti @agensir #CESi - AnsaMarche : Elezioni: mons. Marconi,non dico chi votare, seguire Vangelo. Vescovo Macerata, 'no solo rivendicare diritti, assum… -