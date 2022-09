Elezioni, l’ultima strambata di Poli Bortone: “Accordo di Io Sud con Italexit. Delusa da Fdi perché usa la fiamma ma ha cancellato radici” (Di martedì 6 settembre 2022) l’ultima strambata di Adriana Poli Bortone porta dritti a Italexit, con tanto di critiche a Fratelli d’Italia. L’ex ministra del governo Berlusconi, ex vice-presidente della Camera, ex europarlamentare ed ex sindaca di Lecce, 79 anni, ha deciso di portare il suo movimento autonomista Io Sud dentro un “Accordo Politico programmatico” con il partito di Gianluigi Paragone, firmato tra i coordinatori pugliesi. Il motivo? “Io Sud riconosce che Italexit sia attualmente l’unica forza Politica nazionale vocata a interpretare i temi identitari non solo meridionalisti e che possa esprimere una nuova classe Politica al Sud come al Nord”. Poli Bortone – la cui ultima tappa è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022)di Adrianaporta dritti a, con tanto di critiche a Fratelli d’Italia. L’ex ministra del governo Berlusconi, ex vice-presidente della Camera, ex europarlamentare ed ex sindaca di Lecce, 79 anni, ha deciso di portare il suo movimento autonomista Io Sud dentro un “tico programmatico” con il partito di Gianluigi Paragone, firmato tra i coordinatori pugliesi. Il motivo? “Io Sud riconosce chesia attualmente l’unica forzatica nazionale vocata a interpretare i temi identitari non solo meridionalisti e che possa esprimere una nuova classetica al Sud come al Nord”.– la cui ultima tappa è stata ...

GiovaQuez : Salvini: 'Le alleanze internazionali e le collocazioni con i Paesi democratici occidentali non si mettono in discus… - TommyBrain : Io e le Elezioni 2. L'ultima tentazione.' - IacobellisT : Io e le Elezioni 2. L'ultima tentazione.' - aclilombardia : RT @ilMaritain: Grion: 'Il vero potere, per il cristiano, è servizio a favore degli ultimi, espresso con folgorante concretezza dal Maestro… - BergamoAcli : RT @ilMaritain: Grion: 'Il vero potere, per il cristiano, è servizio a favore degli ultimi, espresso con folgorante concretezza dal Maestro… -