Elezioni | Letta | ' tre le percezioni sbagliate | tra cui vittoria annunciata e che ci salverà l' Ue' **

(Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 sett (Adnkronos) - "Ci sono treche si stanno diffondendo nel Paese". Lo ha detto Enriconel suo discorso ai candidati del Pd. "Primo, unadella destra e quindi liberi tutti, la destra ha già vinto e a quel punto perché votare il partito che è più in grado di di batterla? -ha spiegato- Secondo, vinceranno ma non governeranno, si squaglieranno e a quel punto si rimescoleranno le carte, sbagliatissimo perchè con unalarga della destra le carte si rimescoleranno al loro interno e quelli che sono fuori non avranno voci in capitolo. Terzo, alla fine l'Europa ci salva, non ci possono far fallire, mi ricorda quello che accadde con la Brexit, tanti non andarono a votare ma intanto quel voto oggi è lì".

'Premesso cheè una persona seria, corretta e competente, su questeha sbagliato perché questa legge elettorale, che nessuno si è preoccupato di cambiare, predilige le coalizioni. Non sto parlando di ...... in una intervista a 'La Repubblica', Enricoha detto, a proposito di Giorgia Meloni e della ...e deve etichettare come male e come fascisti o putinisti gli avversari più forti in queste. ...Lo dice questa legge elettorale, che non è proporzionale e dunque non contempla la neutralità perché il singolo voto vale doppio, per il proporzionale ma anche per i 225 seggi maggioritari che ...