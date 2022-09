Elezioni | Letta | ' per fermare la destra e evitare rischio democrazia c' è solo il voto per il Pd'

(Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set (Adnkronos) - "Perlailc'èilper il Pd e per la lista Italia democratica e progressista". Lo ha detto Enricoparlando ai candidati del Pd.

petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - ivanscalfarotto : Jeremy Letta ha così completato la metamorfosi del partito (messaggi anti-Israele inclusi). Ora aspettiamo di vede… - Adnkronos : #Elezioni2022, #Letta: 'Se vince destra brindano #Putin, Orban e Trump'. - infoitinterno : Letta “Se la destra vince le elezioni l’Italia sarà a fianco di Putin” - infoitinterno : Elezioni ultime notizie. Letta: 17 giorni per evitare allarme democratico. Tremonti: «Lo scostamento è un'ipocrisia… -

... annuncia il segretario del Pd Enricosu Twitter. Dal Nazareno spiegano che si tratterà di un ... Per rivolgere le domande al leader dei e Stelle basterà scrivere alla mail domande.@...Per quanto cerchi ancora di stimarlo, prevedendone comunque un difficile passaggio congressuale nel Pd dopo ledel 25 settembre, egli ha liquidato Enricocome l'uomo che ha sbagliato ...Roma, 6 (Adnkronos) - "Questa legge elettorale congiunta con la riduzione del numero dei parlamentari crea il rischio che venga stravolta nei fatti la nostra Costituzione, un rischio democratico che ...Elezioni 2022 Salvini: "Abbiamo 5 anni di lavoro da fare". E su Putin: "Va fermato ma con le sanzioni siamo noi in ginocchio non la Russia" ...