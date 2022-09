Elezioni, Di Maio: da Russia ingerenze in campagna elettorale (Di martedì 6 settembre 2022) "E' chiaro che ormai la Russia abbia deciso di entrare direttamente nella campagna elettorale e che stia giocando un ruolo che è chiaramente un'ingerenza". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) "E' chiaro che ormai laabbia deciso di entrare direttamente nellae che stia giocando un ruolo che è chiaramente un'ingerenza". Così il ministro degli Esteri Luigi Di, ...

LaVeritaWeb : «Se al voto trionfasse il centrodestra, disastro finanziario e uscita dalla Nato». Luigi Di Maio ed Enrico Letta su… - vivereitalia : Elezioni 2022, Di Maio: 'Russia entrata in campagna elettorale' - News24_it : Elezioni 2022, Di Maio: 'Russia entrata in campagna elettorale' - lifestyleblogit : Elezioni 2022, Di Maio: 'Russia entrata in campagna elettorale' - - fisco24_info : Elezioni 2022, Di Maio: 'Russia entrata in campagna elettorale': (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri: 'Sta gioca… -