Elezioni, Dell’Aquila: “Lavoro al centro delle scelte politiche” (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Antonio Dell’Aquila, capolista Alleanza Verdi Sinistra alla Camera dei Deputati per le province di Caserta e Benevento Da troppi anni in Italia il Lavoro è offeso e maltrattato. Noi crediamo debba invece tornare al centro di tutte le scelte della politica. L’obiettivo è garantire a tutte e tutti un reddito degno, ma anche condizioni che consentano ogni giorno, insieme al tempo per il riposo e per la libertà personale, un tempo per la manutenzione e la cura degli ambienti e delle relazioni, superando il modello sessista della divisione dei compiti. Per questo proponiamo: L’introduzione di un salario minimo (10 euro/H) Oggi in Italia succede di firmare un contratto che preveda 4,4 euro l’ora di paga. È il risultato di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Antonio, capolista Alleanza Verdi Sinistra alla Camera dei Deputati per le province di Caserta e Benevento Da troppi anni in Italia ilè offeso e maltrattato. Noi crediamo debba invece tornare aldi tutte ledella politica. L’obiettivo è garantire a tutte e tutti un reddito degno, ma anche condizioni che consentano ogni giorno, insieme al tempo per il riposo e per la libertà personale, un tempo per la manutenzione e la cura degli ambienti erelazioni, superando il modello sessista della divisione dei compiti. Per questo proponiamo: L’introduzione di un salario minimo (10 euro/H) Oggi in Italia succede di firmare un contratto che preveda 4,4 euro l’ora di paga. È il risultato di ...

MarsicaW : ELEZIONI POLITICHE 2022, L'AQUILA FUTURA INCONTRA I CANDIDATI AL SENATO E ALLA CAMERA DI FORZA ITALIA L'AQUILA - “S… - fedeli_paolo : RT @SI_sinistra: #ElezioniPolitiche2022 , Dell'Aquila (#AlleanzaVerdiSinistra): 'Scandaloso tornare alla #Dad per risparmiare sul riscaldam… - Sinistrait_ : RT @SI_sinistra: #ElezioniPolitiche2022 , Dell'Aquila (#AlleanzaVerdiSinistra): 'Scandaloso tornare alla #Dad per risparmiare sul riscaldam… - SI_sinistra : #ElezioniPolitiche2022 , Dell'Aquila (#AlleanzaVerdiSinistra): 'Scandaloso tornare alla #Dad per risparmiare sul ri… - 811Proudman : RT @byoblu: Ogni giorno, in vista delle #ElezioniPolitiche22, la destra bluette e la sinistra fucsia si fronteggiano come se fossero nemici… -