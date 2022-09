Elezioni: Della Vedova, 'battere Meloni e Salvini, inaudito pensare a governo con loro' (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - “Trovo sia inaudito a venti giorni dal voto pensare di aprire a un governo di qualunque natura, anche di più ampia coalizione con Giorgia Meloni. Per me è un errore, nel senso che almeno noi di 'Più Europa' siamo ancora in campo per battere Giorgia Meloni. Credo si debba massimizzare la forza di chi sta proponendo agli elettori un'alternativa al governo sovranista, populista e reazionario di Salvini e Meloni". Lo ha affermato il segretario di 'Più Europa', Benedetto Della Vedova, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5. "Quando con Calenda facemmo l'accordo con il Pd, l'abbiamo fatto -ricorda- mettendo una premessa all'accordo: le prossime Elezioni sono una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - “Trovo siaa venti giorni dal votodi aprire a undi qualunque natura, anche di più ampia coalizione con Giorgia. Per me è un errore, nel senso che almeno noi di 'Più Europa' siamo ancora in campo perGiorgia. Credo si debba massimizzare la forza di chi sta proponendo agli elettori un'alternativa alsovranista, populista e reazionario di". Lo ha affermato il segretario di 'Più Europa', Benedetto, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5. "Quando con Calenda facemmo l'accordo con il Pd, l'abbiamo fatto -ricorda- mettendo una premessa all'accordo: le prossimesono una ...

EnricoLetta : Tanti discorsi su previsioni e sondaggi. Quando poi votano i cittadini in carne ed ossa vinciamo. Nella notte la no… - LaVeritaWeb : In vista delle elezioni, «l’esperto» ricompare e pontifica su monoclonali e antivirali, finora osteggiati in favore… - straneuropa : Destini crudeli Stiglitz, il nobel preferito dagli economisti della Destra euroscettica, dice che una vittoria dell… - PatriaOnore : La grandezza de Leuropa - sentiamo cosa diranno #Letta e #Renzi dei loro amichetti Leuropei - immagino una risposta… - ManzatoGiulia : RT @AlekosPrete: Paola Frassinetti. Vicepresidente della commissione Cultura della Camera e responsabile dipartimento Istruzione di Fratell… -