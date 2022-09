Elezioni: Conte, voto utile? 'Letta mistifica realtà, tanta arroganza' (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - L'appello di Enrico Letta per il voto utile "è una mistificazione della realtà, cari elettori, vedo tanta arroganza in questa posizione. Il voto del M5S sarà un voto contro il centrodestra, contro la Meloni e le loro misure inadeguate, misure pericolose. Non vi fate ingannare, dunque, da questa retorica". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite del Corrieretv. "Andiamo orgogliosamente da soli alle Elezioni - dice inoltre rispondendo alla domanda di un lettore - ma la decisione prima è stata presa da Enrico Letta che per cinismo e calcolo elettoralistico ha costruito un cartello elettorale che di fatto è un'ammucchiata", ma "dandoci per spacciati, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - L'appello di Enricoper il"è unazione della, cari elettori, vedoin questa posizione. Ildel M5S sarà uncontro il centrodestra, contro la Meloni e le loro misure inadeguate, misure pericolose. Non vi fate ingannare, dunque, da questa retorica". Così il leader del M5S Giuseppe, ospite del Corrieretv. "Andiamo orgogliosamente da soli alle- dice inoltre rispondendo alla domanda di un lettore - ma la decisione prima è stata presa da Enricoche per cinismo e calcolo elettoralistico ha costruito un cartello elettorale che di fatto è un'ammucchiata", ma "dandoci per spacciati, ha ...

