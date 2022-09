Elezioni: Conte, 'sanzioni a Russia vanno mantenute' (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "La sanzioni alla Russia? vanno mantenute". Così Giuseppe Conte a Di Martedì su La7. "Noi non mai avuto ambiguità o incertezze. Le sanzioni ci stanno facendo male ma, a differenza di Salvini, dico che vanno mantenute". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Laalla". Così Giuseppea Di Martedì su La7. "Noi non mai avuto ambiguità o incertezze. Leci stanno facendo male ma, a differenza di Salvini, dico che".

petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - fattoquotidiano : Elezioni, Fratoianni: “Contento che Conte parli di transizione energetica e salari, da ambientalista di sinistra è… - DavidPuente : In che modo il @Mov5Stelle intende finanziare il riscatto gratuito della laurea? Nel programma non lo spiega Artic… - Roberto49745904 : RT @localteamtv: Elezioni, Conte in visita a Milano annuncia querela a Repubblica #Conte #Trump #localteam - mikedells : RT @erretti42: Elezioni, Conte: 'Fango su di me perché il M5s fa paura. Trump? Chi mi accusa ne risponderà in giudizio'. E a Letta: 'Basta… -