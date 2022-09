Elezioni, Conte replica a Letta: «Noi amici di Trump? Goffi tentativi di screditarci» – Il video (Di martedì 6 settembre 2022) «La voglia di screditare il Movimento a volte dà alla testa. L’obiettivo di questa macchina di fango è dire a chi crede in valori progressisti, attenzione guardate che Conte è amico di Trump, non votate il M5s. Quando tutti sanno che per i valori, le idee, e per le politiche del Movimento c’è una differenza notevole fra noi e le politiche perseguite da Trump». Queste le parole del leader del M5s, Giuseppe Conte, in un video pubblicato su Facebook nel pomeriggio di oggi, 6 settembre. La provocazione è rivolta in particolare all’ex alleato Partito Democratico e al suo segretario Enrico Letta, che si starebbero servendo anche del sostegno mostrato dall’ex presidente Usa Donald Trump per screditare il Movimento, non riuscendoci. «Alcuni esponenti del Pd, compreso ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022) «La voglia di screditare il Movimento a volte dà alla testa. L’obiettivo di questa macchina di fango è dire a chi crede in valori progressisti, attenzione guardate cheè amico di, non votate il M5s. Quando tutti sanno che per i valori, le idee, e per le politiche del Movimento c’è una differenza notevole fra noi e le politiche perseguite da». Queste le parole del leader del M5s, Giuseppe, in unpubblicato su Facebook nel pomeriggio di oggi, 6 settembre. La provocazione è rivolta in particolare all’ex alleato Partito Democratico e al suo segretario Enrico, che si starebbero servendo anche del sostegno mostrato dall’ex presidente Usa Donaldper screditare il Movimento, non riuscendoci. «Alcuni esponenti del Pd, compreso ...

