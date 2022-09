Elezioni: Conte, 'legge elettorale scandalosa, va modificata' (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 sey. (Adnkronos) - “Questa legge elettorale è uno scandalo, va modificata ed è uno dei primi obiettivi che perseguiremo. È un problema serio per la democrazia se hai una legge elettorale che non ti consente effettiva e reale rappresentatività. Noi siamo per una legge proporzionale con un adeguato sbarramento al 5% e per la sfiducia costruttiva alla tedesca”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte ospite di Corrieretv. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 sey. (Adnkronos) - “Questaè uno scandalo, vaed è uno dei primi obiettivi che perseguiremo. È un problema serio per la democrazia se hai unache non ti consente effettiva e reale rappresentatività. Noi siamo per unaproporzionale con un adeguato sbarramento al 5% e per la sfiducia costruttiva alla tedesca”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppeospite di Corrieretv.

