Elezioni | Conte | ' in programma M5S tutela animali | c' è anche cashback veterinario'

Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Siamo stati noi a voler inserire in Costituzione la tutela dell'ambiente e degli animali. Ma l'impegno del Movimento 5 Stelle continua con la massima determinazione. Ieri ci siamo confrontati con le associazioni animaliste firmatarie del manifesto "anche gli animali votano", un'iniziativa che trova nel nostro programma medesimi obiettivi e garanzie per la tutela dei diritti degli animali. Parliamo di inasprimento delle pene per chi maltratta gli animali, sostegno e sconti alle famiglie con il cashback veterinario, contrasto al randagismo, progressiva abolizione della caccia e contrasto al bracconaggio. Un programma a tutela degli animali."

