Elezioni, Conte: “Fango su di me perché il M5s fa paura. Trump? Chi mi accusa ne risponderà in giudizio”. E a Letta: “Basta balle e arroganza” (Di martedì 6 settembre 2022) “Stanno gettando Fango su di me perché il M5s fa paura. La ricostruzione di Repubblica sui miei rapporti con Trump? Sono accuse diffamanti, chi le ha fatte ne risponderà in giudizio“. Si difende così, in un video pubblicato sui social, il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in riferimento all’articolo uscito su Repubblica che parla del legame tra Conte e Donald Trump e della vicenda Russiagate e dell’allora Procuratore generale della Giustizia, William Barr. “Si tratta di una vicenda già chiarita, dalla quale non è emerso nulla”, ha detto l’ex presidente del Consiglio. “Anche Enrico Letta si sta prestando a queste mistificazioni della realtà pur di fare campagna elettorale”. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) “Stanno gettandosu di meil M5s fa. La ricostruzione di Repubblica sui miei rapporti con? Sono accuse diffamanti, chi le ha fatte nein“. Si difende così, in un video pubblicato sui social, il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, in riferimento all’articolo uscito su Repubblica che parla del legame trae Donalde della vicenda Russiagate e dell’allora Procuratore generale della Giustizia, William Barr. “Si tratta di una vicenda già chiarita, dalla quale non è emerso nulla”, ha detto l’ex presidente del Consiglio. “Anche Enricosi sta prestando a queste mistificazioni della realtà pur di fare campagna elettorale”. L'articolo proviene da Il Fatto ...

