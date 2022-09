**Elezioni: Conte, 'endorsement Trump? Io sempre difeso interessi Italia'** (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - L'endorsement di Donald Trump? "Qui c'è da mettersi d'accordo, o sono filoputiniano o sono filostatunitense", e le parole dell'ex inquilino della Casa Bianca diventano "la prova che quelle contro di me sono mistificazioni. Dirò una cosa apparentemente ovvia, ma io ho sempre difeso l'interesse nazionale, l'ho fatto da premier e così continuerò a fare da presidente del M5S. Io da presidente del Consiglio ho lavorato con Trump, abbiamo lavorato anche con Putin, ma sempre tutelando l'interesse nazionale e senza mai mettere in discussione la nostra appartenenza euroatlantica". Lo puntualizza il leader del M5S Giuseppe Conte, intervistato negli studi di Telelombardia. Un'intervista in cui l'ex premier annuncia di aver dato mandato ai suoi legali ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - L'di Donald? "Qui c'è da mettersi d'accordo, o sono filoputiniano o sono filostatunitense", e le parole dell'ex inquilino della Casa Bianca diventano "la prova che quelle contro di me sono mistificazioni. Dirò una cosa apparentemente ovvia, ma io hol'interesse nazionale, l'ho fatto da premier e così continuerò a fare da presidente del M5S. Io da presidente del Consiglio ho lavorato con, abbiamo lavorato anche con Putin, matutelando l'interesse nazionale e senza mai mettere in discussione la nostra appartenenza euroatlantica". Lo puntualizza il leader del M5S Giuseppe, intervistato negli studi di Telelombardia. Un'intervista in cui l'ex premier annuncia di aver dato mandato ai suoi legali ...

petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - fattoquotidiano : Elezioni, Fratoianni: “Contento che Conte parli di transizione energetica e salari, da ambientalista di sinistra è… - DavidPuente : In che modo il @Mov5Stelle intende finanziare il riscatto gratuito della laurea? Nel programma non lo spiega Artic… - BQuest_SHIPsCo_ : RT @Italpress: Elezioni, Conte “Da Letta grave errore politico” - h2oroberto : @Ci1812 @orfini Senza considerare che anche nel PD c’è chi fà il tifo per Conte e si rammarica che alle elezioni no… -