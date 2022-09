Elezioni: Conte, 'Draghi uomo delle istituzioni bancarie, c'è democrazia parlamentare' (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Come è possibile prefigurare una collaborazione con questi vertici Pd dopo che tutti i giorni parlano di agenda Draghi? Ma noi cosa vogliamo? Un uomo solo al comando, vogliamo che anche nei prossimi cinque anni un rappresentante delle istituzioni bancarie e finanziare governi l'Italia non confrontandosi con le altre forze politiche? Siamo una democrazia parlamentare". Così Giuseppe Conte a Di Martedì su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Come è possibile prefigurare una collaborazione con questi vertici Pd dopo che tutti i giorni parlano di agenda? Ma noi cosa vogliamo? Unsolo al comando, vogliamo che anche nei prossimi cinque anni un rappresentantee finanziare governi l'Italia non confrontandosi con le altre forze politiche? Siamo una". Così Giuseppea Di Martedì su La7.

