**Elezioni: Conte, 'basta fake news, ho solo detto che occorre sbloccare negoziati pace'** (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "basta fake news: ho semplicemente detto che non si può rinunciare al tavolo di pace trincerandosi dietro il fatto che Putin non vuole la pace. Bisogna lavorare giorno e notte per sbloccare i negoziati". Lo puntualizza il leader del M5S Giuseppe Conte, tornando su una dichiarazione rilasciata all'emittente locale Telelombardia che ha scatenato le reazioni di diversi esponenti politici.

