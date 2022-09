Elezioni: Conte a Letta, 'basta balle contro di me, Trump distante da politiche M5S' (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Succedono cose strane in questa campagna elettorale. Ora si tira in mezzo Trump. Il 25 settembre si avvicina, il M5S spaventa e si gioca sporco". Iniziano a spuntare dei goffi tentativi di screditare la nostra azione politica, in particolare di spruzzare qualche schizzo di fango su di me. Oggi, in particolare, ci sono su Repubblica illazioni, riferimenti diffamatori e di bassissimo profilo di cui risponderanno in giudizio". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, in un video su Facebook in cui torna sull'endorsemente di Donald Trump nei sui confronti rispondendo a muso duro alle parole del segretario dem, Enrico Letta. "La voglia di screditare il Movimento a volte da' alla testa - dice Conte - l'obiettivo è dire a chi crede nei valori progressisti: 'attenzione, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Succedono cose strane in questa campagna elettorale. Ora si tira in mezzo. Il 25 settembre si avvicina, il M5S spaventa e si gioca sporco". Iniziano a spuntare dei goffi tentativi di screditare la nostra azione politica, in particolare di spruzzare qualche schizzo di fango su di me. Oggi, in particolare, ci sono su Repubblica illazioni, riferimenti diffamatori e di bassissimo profilo di cui risponderanno in giudizio". Così il leader del M5S Giuseppe, in un video su Facebook in cui torna sull'endorsemente di Donaldnei sui confronti rispondendo a muso duro alle parole del segretario dem, Enrico. "La voglia di screditare il Movimento a volte da' alla testa - dice- l'obiettivo è dire a chi crede nei valori progressisti: 'attenzione, ...

