Elezioni: Conte a Letta, 'basta balle contro di me, Trump distante da politiche M5S' (2) (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) - Nel video, Conte spiega ai suoi follower il nuovo motivo di scontro col Pd. "Il giornalista di Repubblica - dice - incalza Trump e gli chiede un giudizio sulla campagna elettorale italiana, Trump incalzato risponde che conserva di me il ricordo di una brava persona, e ricorda che abbiamo avuto un buon rapporto quando ero premier. Ma il giornalista non si accontenta, non porta a casa evidentemente ciò che voleva e ci mette qualcosa di suo, ci mette un insulto gravemente diffamatorio nei miei confronti perché tira in ballo una mia presunta fedeltà a Trump, scomodando il caso Barr. Si tratta di una bolla mediatica, una della scuse che Renzi ha utilizzato per far cadere il Conte due, senza raccontare peraltro che era un caso inesistente, come da me chiarito ...

