Elezioni | Calenda a Letta | “Usi gli argomenti di Tajani e Salvini”

(Di martedì 6 settembre 2022) ROMA – “Enrico,? ma sei una specie di disco rotto. Ti rendi conto che usi le stesse argomentazioni di? Prova a spiegare cosa volete fare oltre a regalare 10.000 euro ai diciottenni, aumentare il Reddito di Cittadinanza e ripudiare Blair per Corbyn”. Lo afferma il leader di Azione, Carlo(foto), rivolgendosi al segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico. L'articolo L'Opinionista.

Purtroppo, la decisione incomprensibile didi rompere il patto con noi ha danneggiato in modo significativo il campo progressista e riformista - spiega Malpezzi - . Ed è una grave scelta ...Per il Pd le regole valgono solo quando lele vincono loro. Quando rischiano di perderle, la colpa anziché darla alle proposte ... " Un +4% ao a Conte tolti a noi, oggi, ...ROMA - "Enrico Letta, ma sei una specie di disco rotto. Ti rendi conto che usi le stesse argomentazioni di Tajani e Salvini Prova a spiegare cosa volete ...ROMA – “Sono un iper garantista, mi sono battuto a favore dei referendum sulla giustizia, non si tratta di condividere il pensiero o meno del singolo magistrato, ma considero ...