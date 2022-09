Edilizia sanitaria, oltre 420 milioni di interventi per gli ospedali del Lazio (Di martedì 6 settembre 2022) “Nell’odierna Giunta regionale sono stati approvati oltre 420 milioni di euro di interventi di Edilizia ospedaliera e per le nuove tecnologie“. Ad annunciarlo è l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “In particolare, – spiega D’Amato – per la città di Roma è stato interessato l’ospedale Sant’Eugenio per oltre 38 mln di euro per una nuova palazzina e per la piastra cardiovascolare, il Policlinico Umberto I con oltre 2 mln di euro per interventi tra il potenziamento del reparto trapianti e l’acquisizione di apparecchiature per il blocco operatorio pediatrico. Il San Giovanni con oltre 11 mln di euro tra riqualificazione energetica e apparecchi per oculistica e Banca degli occhi. Il Policlinico di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 6 settembre 2022) “Nell’odierna Giunta regionale sono stati approvati420di euro didiera e per le nuove tecnologie“. Ad annunciarlo è l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. “In particolare, – spiega D’Amato – per la città di Roma è stato interessato l’ospedale Sant’Eugenio per38 mln di euro per una nuova palazzina e per la piastra cardiovascolare, il Policlinico Umberto I con2 mln di euro pertra il potenziamento del reparto trapianti e l’acquisizione di apparecchiature per il blocco operatorio pediatrico. Il San Giovanni con11 mln di euro tra riqualificazione energetica e apparecchi per oculistica e Banca degli occhi. Il Policlinico di ...

Italpress : Edilizia sanitaria nel Lazio, D’Amato “Approvati 420 milioni di interventi” - TG24info : Regione – #Edilizia sanitaria, la giunta approva interventi per 420milioni: ecco | - tusciatimes : Edilizia sanitaria, D'Amato, 'approvati oltre 420 mln di interventi' - - giuliog : RT @AO_SanGiovanni: Nel Piano di investimenti in edilizia sanitaria presentato venerdì scorso dalla Regione Lazio previsti significativi in… - paolodelbufalo1 : RT @AO_SanGiovanni: Nel Piano di investimenti in edilizia sanitaria presentato venerdì scorso dalla Regione Lazio previsti significativi in… -