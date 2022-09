È vero che le sanzioni alla Russia non stanno funzionando? (Di martedì 6 settembre 2022) Lo sostiene da tempo Matteo Salvini, secondo cui starebbero danneggiando solo l'Occidente: ma le cose non stanno proprio così Leggi su ilpost (Di martedì 6 settembre 2022) Lo sostiene da tempo Matteo Salvini, secondo cui starebbero danneggiando solo l'Occidente: ma le cose nonproprio così

matteorenzi : Altra condanna per Marco Travaglio. Ma che strano, vero? ????? - PagellaPolitica : Giulio Tremonti, candidato con Fratelli d’Italia, dice che il centrodestra non ha più fatto condoni fiscali dopo gl… - gparagone : È vero che Meloni non ha votato Draghi nella passata legislatura, ma lo sta votando adesso. Non ha smentito nient… - letmeadore_gi : 'non sei gelosa delle persone che oggi hanno visto louis vero' - fjadanza : RT @Solocarmen1: Dove sono tutte le anime pie di ieri che accusavano il consigliere leghista di razzismo contro una rom? Eccovelo il razzis… -