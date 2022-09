“È il corpo di Aldo”. Ritrovato morto dopo la scomparsa, i soccorsi: “Siamo arrivati tardi” (Di martedì 6 settembre 2022) Sono finite nel pomeriggio di ieri le speranze di ritrovare in vita Aldo Venturi, escursionista classe 1956 scomparso nelle ore precedenti. A dare l’allarme era stata la sorella, preoccupata per non averlo visto tornare. Aldo Venturi si era addentrato nei boschi della valle Anzasca, nella provincia piemontese del Verbano Cusio Ossola durante una gita in montagna. Le ricerche, scrive il Corriere della Sera, erano partite dalla zona di Vanzone San Carlo, dove era stata individuata l’auto di Venturi. A ritrovare il corpo, appena fuori dall’abitato di Roletto era stato il Soccorso alpino della VAldossola. L’uomo non era alla ricerca di funghi ed è stato probabilmente colto da malore: il suo corpo è stato Ritrovato riverso a terra sul sentiero. Sul posto hanno operato oltre al Soccorso ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Sono finite nel pomeriggio di ieri le speranze di ritrovare in vitaVenturi, escursionista classe 1956 scomparso nelle ore precedenti. A dare l’allarme era stata la sorella, preoccupata per non averlo visto tornare.Venturi si era addentrato nei boschi della valle Anzasca, nella provincia piemontese del Verbano Cusio Ossola durante una gita in montagna. Le ricerche, scrive il Corriere della Sera, erano partite dalla zona di Vanzone San Carlo, dove era stata individuata l’auto di Venturi. A ritrovare il, appena fuori dall’abitato di Roletto era stato il Soccorso alpino della Vssola. L’uomo non era alla ricerca di funghi ed è stato probabilmente colto da malore: il suoè statoriverso a terra sul sentiero. Sul posto hanno operato oltre al Soccorso ...

