È finita, Leclerc alza bandiera bianca: tifosi Ferrari distrutti (Di martedì 6 settembre 2022) . Alla vigilia dell’attesissimo GP d’Italia, il monegasco spiazza tutti La Ferrari è chiamata ad un miglioramento rispetto a quanto visto a Zandvoort. Monza è però il circuito perfetto per esaltare le caratteristiche tecniche dei rivali della Red Bull. Il Gran Premio d’Olanda è andato in archivio L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 6 settembre 2022) . Alla vigilia dell’attesissimo GP d’Italia, il monegasco spiazza tutti Laè chiamata ad un miglioramento rispetto a quanto visto a Zandvoort. Monza è però il circuito perfetto per esaltare le caratteristiche tecniche dei rivali della Red Bull. Il Gran Premio d’Olanda è andato in archivio L'articolo proviene da Inews24.it.

bonuccismo : leclerc ha la faccia di uno che ha appena ingerito dei barbiturici per farla finita con questo mondo dannato - _taylorversion_ : RT @mrtnvlvsn: Pov: è il 20 marzo 2022. È appena finita la prima gara della stagione e della nuova era. La Ferrari ha appena fatto uno dopp… - akirecrelcel : @Ambra_7 È la maglia ufficiale della scuderia Ferrari per Charles Leclerc quindi la puoi trovare sullo store uffici… - Only_Leclerc : RT @poesiadeimotori: Dove sei finita, amore? Come, non ci sei più? E ti dico che mi manchi, se vuoi ti dico cosa mi manca Adesso che non c… - DaniMorra : @Massi37532405 @Rikikaka22 @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc @Carlossainz55 E' stato ancora gentile...scuderia finita -