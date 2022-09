"Dove arriverà la Lega al voto": Antonio Noto, la profezia sconvolge gli equilibri (Di martedì 6 settembre 2022) La sua ultima rilevazione per Porta a Porta fotografa una tendenza chiara: il centrodestra, con Fratelli d'Italia sugli scudi, è avanti di 20 punti rispetto all'ex campo largo. Partita delle Politiche già chiusa in vista del 25 settembre, dunque? «Non si vota "domani" ma fra tre settimane. C'è ancora un 30% di indecisi». Lo spiega così Antonio Noto, presidente dell'istituto Noto Sondaggi, per il quale - nonostante una campagna elettorale «senz' anima» - c'è ancora tempo «per cambiare qualcosa». Qualcosa che può far cambiare gli equilibri? E che cosa dovrebbero offrire i leader per conquistare o riconquistare consenso? «Siamo davanti a una campagna elettorale Dove mancano i "picchi". Come se i partiti fossero intenti soprattutto a fare un po' la lista della spesa. Si sono convinti, non so perché, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) La sua ultima rilevazione per Porta a Porta fotografa una tendenza chiara: il centrodestra, con Fratelli d'Italia sugli scudi, è avanti di 20 punti rispetto all'ex campo largo. Partita delle Politiche già chiusa in vista del 25 settembre, dunque? «Non si vota "domani" ma fra tre settimane. C'è ancora un 30% di indecisi». Lo spiega così, presidente dell'istitutoSondaggi, per il quale - nonostante una campagna elettorale «senz' anima» - c'è ancora tempo «per cambiare qualcosa». Qualcosa che può far cambiare gli? E che cosa dovrebbero offrire i leader per conquistare o riconquistare consenso? «Siamo davanti a una campagna elettoralemancano i "picchi". Come se i partiti fossero intenti soprattutto a fare un po' la lista della spesa. Si sono convinti, non so perché, che ...

