Donna vampiro trovata sepolta con una falce attorno al collo: ecco perché. La scoperta al cimitero (Di martedì 6 settembre 2022) La scena risulterà sicuramente familiare agli appassionati di cinema e letteratura horror: i resti scheletrici di una Donna ' vampira ' sono stati ritrovati in un cimitero polacco del XVII secolo, con ... Leggi su leggo (Di martedì 6 settembre 2022) La scena risulterà sicuramente familiare agli appassionati di cinema e letteratura horror: i resti scheletrici di una' vampira ' sono stati ritrovati in unpolacco del XVII secolo, con ...

repubblica : Trovato in Polonia lo scheletro di una 'donna vampiro' con una falce al collo [di redazione Esteri] - SkyTG24 : Polonia, ritrovato scheletro di donna “vampiro” con falce alla gola - ValentinaPunto : RT @nerosalvo: Siccome non ci sono bastate tutte queste piaghe apocalittiche che sono successe in questi ultimi tre anni mi sembra giusto a… - ShadowSelf505 : RT @repubblica: Trovato in Polonia lo scheletro di una 'donna vampiro' con una falce al collo [di redazione Esteri] - leggoit : Donna vampiro trovata sepolta con una falce attorno al collo: ecco perché. La scoperta al cimitero -