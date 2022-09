Domenico Autuori | “Gioiellerie in difficoltà”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 6 settembre 2022) di Aldo Galatro Il lockdown e il caro bollette hanno messo a dura prova molte attività commerciali. Uno dei settori più colpiti dalla crisi è stato il settore gioielleria, come ci ha illustrato il signor, titolare della “Gioielleria Margherita”, in via Posidonia, 341. Com’è andata l’estate per la vostra attività? Non in modo eccelso. Non bene. Le vendite sono calate, c’è stato un calo commerciale. Almeno per me e per il mio negozio appunto. Io ho quattro punti vendita dove anche lì ho fatto fatica a vendere. Avete lavorato di più o di meno rispetto all’anno precedente? Ho lavorato molto di meno, purtroppo, rispetto all’anno scorso. Il caro bollette ha inciso per voi? È arrivata, per il momento, soltanto la prima bolletta che è aumentata del 50%. Sto aspettando che mi arrivi la seconda per constatare un attimo la situazione a cui si va ...