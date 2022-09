Dolore fisico, perché cambia e come si trasmette (Di martedì 6 settembre 2022) Capita a tutti, di provare Dolore. Un movimento non proprio ortodosso che blocca la schiena, un piccolo trauma che fa gonfiare il ginocchio, la puntura di un insetto sulla pelle, l’intestino che prova a muoversi e si contrae, fino ad arrivare ai dolori più intensi, come quello di un infarto o di una frattura. Ma vi siete mai chiesti come mai ci sono zone del corpo che più facilmente ci “fanno male” ed altre che invece possono avere alterazioni pesanti di cui non ci accorgiamo? E avete mai riflettuto sul fatto che a volte il Dolore si presenta a distanza dalla zona in cui nasce, quasi a volerci ingannare? Le vie del Dolore sono complesse, ma conoscerle è utile per capire quando preoccuparsi e soprattutto come comportarsi. Il Dolore è superficiale o profondo? Lungo il ... Leggi su dilei (Di martedì 6 settembre 2022) Capita a tutti, di provare. Un movimento non proprio ortodosso che blocca la schiena, un piccolo trauma che fa gonfiare il ginocchio, la puntura di un insetto sulla pelle, l’intestino che prova a muoversi e si contrae, fino ad arrivare ai dolori più intensi,quello di un infarto o di una frattura. Ma vi siete mai chiestimai ci sono zone del corpo che più facilmente ci “fanno male” ed altre che invece possono avere alterazioni pesanti di cui non ci accorgiamo? E avete mai riflettuto sul fatto che a volte ilsi presenta a distanza dalla zona in cui nasce, quasi a volerci ingannare? Le vie delsono complesse, ma conoscerle è utile per capire quando preoccuparsi e soprattuttocomportarsi. Ilè superficiale o profondo? Lungo il ...

