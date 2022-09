Disperati perché sanno di perdere il potere Rampelli smaschera la paura Dem

Leggi su iltempo

(Di martedì 6 settembre 2022) «Ritengo che la foto fosse del tutto casuale e i media morbosamente cerchino di dividere un centrodestra che è unito e ha firmato un programma comune, ignorando clamorosamente lo tsunami che sta travolgendo una sinistra che voleva il "campo largo" e si è spaccata in tre campetti da paddle». È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei Deputati Fabiodi Fratelli d'Italia in un'intervista a Libero. «La guerra iniziata da Putin - ha aggiunto - non è contro l'Ucraina ma contro l'Europa e l'Occidente. Non reagire significa autorizzare la dittatura russa a muovere militarmente contro qualunque altra nazione ritenga appartenere al suo antico impero. Le sanzioni sono dannose per chi le riceve ma anche per chi le emette, però sono necessarie». Sulla permanenza nella Nato dice: «La destra ha diritto di governare quanto la sinistra e tutti ...