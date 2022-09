Disastro Isola dei Famosi | Arrestato l’ex naufrago: accusa gravissima (Di martedì 6 settembre 2022) Risvolto inaspettato per un noto ex concorrente dell’Isola dei Famosi: scattano le manette dopo una gravissima accusa ai suoi danni Lo studio dell’Isola dei Famosi (screenshot)Nel corso degli anni tanti sono stati i concorrenti che si sono messi in gioco nelle varie edizioni dell’Isola dei Famosi. Alcuni nomi hanno lasciato senza dubbio il segno durante tutta la durata del reality ed anche una volta spente le telecamere. Tra questi c’è anche il nome di Franco Terlizzi, concorrente della tredicesima edizione del reality. Un lungo percorso il suo in cui si è messo in mostra per il suo carattere molto forte. Un’avventura terminata però per lui non nel migliore dei modi in quanto costretto ad abbandonare l’Isola con la formula del ritiro e ... Leggi su direttanews (Di martedì 6 settembre 2022) Risvolto inaspettato per un noto ex concorrente dell’dei: scattano le manette dopo unaai suoi danni Lo studio dell’dei(screenshot)Nel corso degli anni tanti sono stati i concorrenti che si sono messi in gioco nelle varie edizioni dell’dei. Alcuni nomi hanno lasciato senza dubbio il segno durante tutta la durata del reality ed anche una volta spente le telecamere. Tra questi c’è anche il nome di Franco Terlizzi, concorrente della tredicesima edizione del reality. Un lungo percorso il suo in cui si è messo in mostra per il suo carattere molto forte. Un’avventura terminata però per lui non nel migliore dei modi in quanto costretto ad abbandonare l’con la formula del ritiro e ...

QdSit : Non c'è pace per l'isola di Stromboli. La Procura di Barcellona Pozzo diGotto, secondo quello che emerge dai risult… - FrancescoPilo1 : Pittalis (Forza Italia): «Sanità disastro nell'isola». Mura (Pd): 'State governando voi' - mrcfrn70 : @pietroraffa la scorsa settimana è stato più comodo, molti erano ancora in ferie sulla loro isola. oggi trovare par… -