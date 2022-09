Diretta Psg-Juventus 1-0: Mbappé la sblocca col destro al volo, poi sbaglia il raddoppio (Di martedì 6 settembre 2022) Un debutto difficile. E senza Pogba e Di Maria, i colpi pregiati dell'ultimo mercato. La Juventus apre il proprio cammino in Champions League a Parigi, contro Messi, Neymar e Mbappé. Che a... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 6 settembre 2022) Un debutto difficile. E senza Pogba e Di Maria, i colpi pregiati dell'ultimo mercato. Laapre il proprio cammino in Champions League a Parigi, contro Messi, Neymar e. Che a...

ZonaBianconeri : RT @LoVolante: ?? PODCAST IN DIRETTA: PSG - Juve LIVE REACTION! Quanti ne prendiamo??? EHHH? su @Spreaker #allegri #championsleague #juve #l… - LoVolante : ?? PODCAST IN DIRETTA: PSG - Juve LIVE REACTION! Quanti ne prendiamo??? EHHH? su @Spreaker #allegri #championsleague… - Corriere : Psg-Juventus, le formazioni ufficiali: Allegri con Vlahovic e Milik. Paredes titolare - morfurio : Ora guardo un po' il PSG poi diretta Champions - EPLLive9 : RT @SportsLiveFoot2: @realmadriden 33s ?? @thibautcourtois ?? PSG vs Juventus en direct Streaming 2022 Sevilla vs Man City Live ?? Free Live… -