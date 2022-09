'Dimartedì', questa sera alle 21.15 su La7: ospiti e anticipazioni della puntata (Di martedì 6 settembre 2022) 'Dimartedì' torna questa sera, alle 21.15 su La7. Parte la nuova stagione del celebre talk show condotto da Giovanni Floris, che parlerà delle elezioni politiche del 25 settembre, del caro bollette e ... Leggi su globalist (Di martedì 6 settembre 2022) '' torna21.15 su La7. Parte la nuova stagione del celebre talk show condotto da Giovanni Floris, che parlerà delle elezioni politiche del 25 settembre, del caro bollette e ...

mariosalice2 : @pbersani @diMartedi @myrtamerlino @Ariachetira @Ivan_Grieco Ho già sentito abbastanza stronzate in questa campagna… - RaffaMalaguti : RT @diMartedi: La prima puntata di Dimartedì sarà aperta e chiusa dalla musica di Mannarino, che ci regalerà un breve adattamento della nos… - diMartedi : La prima puntata di Dimartedì sarà aperta e chiusa dalla musica di Mannarino, che ci regalerà un breve adattamento… - robertoluciani6 : RT @mariellaM5S: Questa l'ha pensata in una delle sue ormai memorabili 'sedute'??. #Sgarbi #IoVotoMovimento5Stelle #iovotoConte #DallaParteG… - Diamant94271325 : RT @mariellaM5S: Questa l'ha pensata in una delle sue ormai memorabili 'sedute'??. #Sgarbi #IoVotoMovimento5Stelle #iovotoConte #DallaParteG… -

'Dimartedì', questa sera alle 21.15 su La7: ospiti e anticipazioni della puntata 'DiMartedì' torna questa sera, alle 21.15 su La7. Parte la nuova stagione del celebre talk show condotto da Giovanni Floris, che parlerà delle elezioni politiche del 25 settembre, del caro bollette e ... Al via su La7 la nuova stagione di informazione, approfondimento e intrattenimento ...si aprirà venerdì 23 settembre con lo speciale del Tgla7 con le interviste finali a tutti i leader e culminerà domenica 25 e lunedì 26 con l'attesa #maratonamentana per seguire ogni momento di questa ... Globalist.it ' tornasera, alle 21.15 su La7. Parte la nuova stagione del celebre talk show condotto da Giovanni Floris, che parlerà delle elezioni politiche del 25 settembre, del caro bollette e ......si aprirà venerdì 23 settembre con lo speciale del Tgla7 con le interviste finali a tutti i leader e culminerà domenica 25 e lunedì 26 con l'attesa #maratonamentana per seguire ogni momento di... “Dimartedì”, questa sera alle 21.15 su La7: ospiti e anticipazioni della puntata