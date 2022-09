Dici una cosa ma ne pensi un’altra? Ecco il motivo (Di martedì 6 settembre 2022) Scopriamo insieme se anche tu spesso Dici una cosa ma in realtà ne pensi completamente un’altra da cosa dipende. Leggere l’oroscopo è un modo alternativo e divertente per passare un po’ di tempo e magari scoprire qualcosa di nuovo, come in questo caso, perchè per chi non lo sapesse il segno zodiacale influisce molto anche L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 6 settembre 2022) Scopriamo insieme se anche tu spessounama in realtà necompletamentedadipende. Leggere l’oroscopo è un modo alternativo e divertente per passare un po’ di tempo e magari scoprire qualdi nuovo, come in questo caso, perchè per chi non lo sapesse il segno zodiacale influisce molto anche L'articolo proviene da Leggilo.org.

Giacometta3 : RT @CasatiSilvano: @DarioParrini Dici fesserie 1 Carlo non dice i voler governare con la Meloni, nel senso che vuoi far credere tu 2 l'aiut… - StefanoJazz : RT @ultimoft: I famosi nazisti ucraini. Però poi si scopre che è una fotografia photoshoppata e che sono naZisti ruZZi ???????? Quando dici il… - DonatoSpadaz : @DAVIDPARENZO Fanno giornalismo, tu sei una macchietta che fa cabaret. Nessuno ti prende sul serio, non dici nulla… - balotellicyborg : @Swaffle_7 Ah dici quella risolta da una certa punizione del 21 della Roma? - sghi29 : RT @lisanoja: A me non interessa di che partito sei. Se fermi una signora per strada, chiunque sia, la riprendi nel tuo video e dici 'se ci… -