Diamond League 2022, Tamberi: “Amo Zurigo: sarà divertente saltare in piazza” (Di martedì 6 settembre 2022) Gianmarco Tamberi ha parlato in vista di Zurigo, ultimo atto della Diamond League. Se c’è un piccolo rammarico per il campione di salto in alto azzurro è non gareggiare all’interno dello stadio a Zurigo: “Il Letzigrund è il mio preferito. Ho ricordi stupendi di tutte le volte che ci ho saltato amo questo posto e la sua gente: mi mancherà. Magari vado a gareggiare il giorno dopo con le donne. sarà divertente saltare in piazza. Lo sapete, sono un atleta che adora stare vicino alle persone, sentire le loro emozioni e assorbire la loro energia. I tifosi sono parte della gara. Ti fanno sentire che non stai saltando da solo: un giorno vorrei raggiungere il muro del 2,40, e poi pensare a 2,41, 2,42, e così via, ma il mio 2,46 è far divertire ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Gianmarcoha parlato in vista di, ultimo atto della. Se c’è un piccolo rammarico per il campione di salto in alto azzurro è non gareggiare all’interno dello stadio a: “Il Letzigrund è il mio preferito. Ho ricordi stupendi di tutte le volte che ci ho saltato amo questo posto e la sua gente: mi mancherà. Magari vado a gareggiare il giorno dopo con le donne.in. Lo sapete, sono un atleta che adora stare vicino alle persone, sentire le loro emozioni e assorbire la loro energia. I tifosi sono parte della gara. Ti fanno sentire che non stai saltando da solo: un giorno vorrei raggiungere il muro del 2,40, e poi pensare a 2,41, 2,42, e così via, ma il mio 2,46 è far divertire ...

sportface2016 : #DiamondLeague | #Tamberi: 'Amo #Zurigo: sarà divertente saltare in piazza' - SportInTV_IT : Wanda Diamond League: ultimo appuntamento del 2022 con il MEETING DI ZURIGO su Sky Sport. - Dtti_digitale : Grande atletica leggera su Sky con la “Wanda Diamond League”, la manifestazione di atletica più importante a livell… - Ananke220 : RT @atleticaitalia: ?? ?????????? ???? ??????????????, ?????????? ???????????????? ?? ???????????? “Il primo errore da uomo sposato è non essere andato subito in luna di mie… - ColorsSounds : RT @atleticaitalia: ?? ?????????? ???? ??????????????, ?????????? ???????????????? ?? ???????????? “Il primo errore da uomo sposato è non essere andato subito in luna di mie… -