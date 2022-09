Di Lorenzo: «Saremo undici come il Liverpool, dimostreremo che siamo forti anche noi» (Di martedì 6 settembre 2022) Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato in conferenza stampa al fianco dell’allenatore, Luciano Spalletti, per presentare la prima partita di Champions, contro il Liverpool al Maradona. «Dopo due anni di assenza tornare in Champions è importantissimo per me, la squadra e l’ambiente, l’affronteremo con grande voglia, determinazione, cercando di fare una grande partita contro una grande squadra, spinti anche dal nostro pubblico, sono sicuro che metteremo in campo tutte le nostre qualità e cercheremo di metterli in difficoltà». «I nuovi senza esperienza? anche io ne ho poca. Abbiamo voglia di confrontarci con queste grandi squadre, anche noi lo siamo. Abbiamo avuto pochi giorni per prepararla ma vogliamo dimostrare che possiamo stare in Champions. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 settembre 2022) Il capitano del Napoli, Giovanni Di, ha parlato in conferenza stampa al fianco dell’allenatore, Luciano Spalletti, per presentare la prima partita di Champions, contro ilal Maradona. «Dopo due anni di assenza tornare in Champions è importantissimo per me, la squadra e l’ambiente, l’affronteremo con grande voglia, determinazione, cercando di fare una grande partita contro una grande squadra, spintidal nostro pubblico, sono sicuro che metteremo in campo tutte le nostre qualità e cercheremo di metterli in difficoltà». «I nuovi senza esperienza?io ne ho poca. Abbiamo voglia di confrontarci con queste grandi squadre,noi lo. Abbiamo avuto pochi giorni per prepararla ma vogliamo dimostrare che posstare in Champions. ...

