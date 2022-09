Dentro la Nato, ma rifondiamo l’Ue. Gardini (FdI) su sanzioni e gas (Di martedì 6 settembre 2022) Sul gas si rischia che finisca come sui migranti, con l’Italia lasciata sola a pagare il prezzo più alto, dice a Formiche.net Elisabetta Gardini, già europarlamentare di Forza Italia e ora candidata per Fratelli d’Italia alle prossime elezioni. Il punto è quale Europa vogliamo, osserva, se quella di oggi affetta da nanismo politico o un’altra, diversa e da riformare. Sulle sanzioni alla Russia il centrodestra è unito? La posizione di Fratelli d’Italia è stata da sempre euro atlantica. Assolutamente sì. E devo dire che l’ha detto bene Giorgia Meloni anche in occasione dell’ultimo intervento a Cernobbio: il tema è spiegare anche a chi è contrario alle sanzioni che se l’Italia dicesse no alle sanzioni, cambierebbe qualcosa? No, perché l’Occidente continuerebbe ad avere la sua posizione e l’Italia non farebbe i propri ... Leggi su formiche (Di martedì 6 settembre 2022) Sul gas si rischia che finisca come sui migranti, con l’Italia lasciata sola a pagare il prezzo più alto, dice a Formiche.net Elisabetta, già europarlamentare di Forza Italia e ora candidata per Fratelli d’Italia alle prossime elezioni. Il punto è quale Europa vogliamo, osserva, se quella di oggi affetta da nanismo politico o un’altra, diversa e da riformare. Sullealla Russia il centrodestra è unito? La posizione di Fratelli d’Italia è stata da sempre euro atlantica. Assolutamente sì. E devo dire che l’ha detto bene Giorgia Meloni anche in occasione dell’ultimo intervento a Cernobbio: il tema è spiegare anche a chi è contrario alleche se l’Italia dicesse no alle, cambierebbe qualcosa? No, perché l’Occidente continuerebbe ad avere la sua posizione e l’Italia non farebbe i propri ...

