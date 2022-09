Demitiani al fianco del PD | la famiglia di De Mita | “Chiunque può scegliere il partito da votare”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sorpresa” e “enorme perplessità” vengono espressi dalladi Ciriaco De, il leader della DC scomparso a 94 anni il 26 maggio scorso, sulla decisione di alcuni aderenti irpini alPopolare diper ilDemocratico. “Conosciamo tutti il pensiero di Ciriaco De– scrive in una nota la- e riteniamo che i cittadini di Avellino e provincia possanoin proprio ilper cui”. “I cittadini – conclude la nota dellaDe– Sono liberi e certamente non devono essere confusi da identificazioni assurde consigliate, per proprio interesse, da alcuni rappresentanti del Pd”. Tra i ...