Delia Duran ci ricasca, il bacio scandaloso semina il caos: "Sono porcherie!" (Di martedì 6 settembre 2022) La modella Delia Duran ricade sulla madre di tutti i clichés: la paparazzata riceve un'impietosa stroncatura. Delia Duran (fonte instagram)Reduce dall'esperienza di coppia al "GF Vip", in cui Delia Duran si è avvicendata al marito Alex Belli, la modella venezuelana ha conosciuto un picco di notorietà in suolo italico. Moglie non ufficiale dell'attore emiliano, la bella sudamericana ha affrontato momenti di fragilità sotto le telecamere, principalmente a causa del controverso triangolo amoroso creatosi tra lei, il marito e Soleil Sorge. Una volta ristabilito l'ordine nella coppia, i due ex gieffini hanno ricominciato a curare gli interessi della "Factory", agenzia di shooting gestita dall'attore, concedendosi nel frattempo viaggi lussuosi e presenziando ad eventi fastosi. La coppia ...

