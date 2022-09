Del Piero: “Napoli ‘migliore’ senza Koulibaly e Insigne. Vi spiego” (Di martedì 6 settembre 2022) Alessandro Del Piero ex attaccante della Juventus e della Nazionale italiana di calcio parla del Napoli e dell’esordio in Champions League. Gli azzurri giocheranno mercoledì contro il Liverpool, sfida in cui è in forte dubbio Victor Osimhen, a causa di un infortunio. A Gazzetta dello Sport, Del Piero si sofferma sui match Psg-Juve e Napoli-Liverpool che sembrano proibitivi per le squadre italiane: “Le partite di Champions sono sempre credibili. Abbiamo già un mese di campionato alle spalle. Le italiane ricordino che si può fare bene pure con una rosa meno forte delle grandi europee, come il Villarreal un anno fa“. Ma Del Piero si sofferma anche sui tanti addii illustri che ci sono stati al Napoli che ha perso giocatori come Koulibaly, Insigne, Mertens ... Leggi su napolipiu (Di martedì 6 settembre 2022) Alessandro Delex attaccante della Juventus e della Nazionale italiana di calcio parla dele dell’esordio in Champions League. Gli azzurri giocheranno mercoledì contro il Liverpool, sfida in cui è in forte dubbio Victor Osimhen, a causa di un infortunio. A Gazzetta dello Sport, Delsi sofferma sui match Psg-Juve e-Liverpool che sembrano proibitivi per le squadre italiane: “Le partite di Champions sono sempre credibili. Abbiamo già un mese di campionato alle spalle. Le italiane ricordino che si può fare bene pure con una rosa meno forte delle grandi europee, come il Villarreal un anno fa“. Ma Delsi sofferma anche sui tanti addii illustri che ci sono stati alche ha perso giocatori come, Mertens ...

