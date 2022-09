Dead for a Dollar, il nuovo western di Walter Hill con la Signora Maisel pistolera (Di martedì 6 settembre 2022) Dead for a Dollar, il nuovo western di Walter Hill, regista cult e premiato alla Mostra di Venezia col Cartier Glory to the Filmmaker Award, rimanda alla trilogia del Dollaro di Sergio Leone. Ma solo nel titolo. Per il resto il film del regista de I guerrieri della notte (1979) non è all’altezza degli spaghetti western del maestro, ma nemmeno del suo Ancora vivo. E quello sì, che omaggiava Leone. Nel film, fuori concorso, Hill si diverte a rinnovare il genere pur rimanendo nella tradizione. Siamo nel 1897 in Messico, Max Borlund (Christoph Waltz) è un cacciatore di taglie ingaggiato da un uomo d’affari di Santa Fe per recuperare la moglie Rachel (Rachel Brosnahan), rapita dal disertore afroamericano Elijah Jones (Brandon Scott). Sulla ... Leggi su gqitalia (Di martedì 6 settembre 2022)for a, ildi, regista cult e premiato alla Mostra di Venezia col Cartier Glory to the Filmmaker Award, rimanda alla trilogia delo di Sergio Leone. Ma solo nel titolo. Per il resto il film del regista de I guerrieri della notte (1979) non è all’altezza degli spaghettidel maestro, ma nemmeno del suo Ancora vivo. E quello sì, che omaggiava Leone. Nel film, fuori concorso,si diverte a rinnovare il genere pur rimanendo nella tradizione. Siamo nel 1897 in Messico, Max Borlund (Christoph Waltz) è un cacciatore di taglie ingaggiato da un uomo d’affari di Santa Fe per recuperare la moglie Rachel (Rachel Brosnahan), rapita dal disertore afroamericano Elijah Jones (Brandon Scott). Sulla ...

