De Magistris | “Il Crescent simbolo della cattiva politica deluchiana | resta lo scempio”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 6 settembre 2022) di Erika Noschese “I cittadini hanno diritto ad un lavoro dignitoso come al diritto alla salute. Con Unione Popolare non si perderanno posti di lavoro perché crediamo che serva investire in una vera transizione ecologica che coniughi diritto alla vita e diritto al futuro”. Parla così Luigi De, ex sindaco di Napoli e oggi leader di Unione Popolare, ieri a Salerno con una prima tappa alindiscusso dello strapotere di Vincenzo De Luca e del suo operato nei suoi anni di sindaco e poi governatoreCampania e poi dinanzi le fonderie Pisano. “Ilè l’emblema, ildel potere di De Luca, non solo a Salerno ma in tutta la Regione. Così come il dittatore Erdogan ha preteso la costruzione di una regia ad Ankara, spendendo decine di milioni di soldi ...