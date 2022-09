De Ketelaere, 21 anni e 16 presenze in Champions. Pioli riparte dal giovane veterano a Salisburgo (Di martedì 6 settembre 2022) Obiettivo: salto di qualità. Anche in Europa. Perché dopo aver vinto lo Scudetto, il Milan deve crescere necessariamente in uno dei suoi terreni abituali. Torna la Champions League. Torna il Milan da testa di serie, ma con un ranking mai così basso nella storia rossonera. Si riparte dall’Austria, dal Salisburgo (martedì, ore 21:00), creatura Red Bull, covo di scout e per questo motivo di talenti cristallini. Nel passato Haaland e Sadio Mane, oggi Luka Sucic, un prospetto di Milinkovic-Savic, in dubbio per un problema all’inguine. Un problema in meno per Pioli contro il 4-4-2 degli avversari. Fermi anche Diambou, Koïta, Omoregie, Pi?tkowski e Tijani, mentre in casa Milan non recupera Ante Rebic, assente in rifinitura ed escluso dai convocati. Un ballottaggio per Stefano Pioli ed è sulla trequarti. La ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Obiettivo: salto di qualità. Anche in Europa. Perché dopo aver vinto lo Scudetto, il Milan deve crescere necessariamente in uno dei suoi terreni abituali. Torna laLeague. Torna il Milan da testa di serie, ma con un ranking mai così basso nella storia rossonera. Sidall’Austria, dal(martedì, ore 21:00), creatura Red Bull, covo di scout e per questo motivo di talenti cristallini. Nel passato Haaland e Sadio Mane, oggi Luka Sucic, un prospetto di Milinkovic-Savic, in dubbio per un problema all’inguine. Un problema in meno percontro il 4-4-2 degli avversari. Fermi anche Diambou, Koïta, Omoregie, Pi?tkowski e Tijani, mentre in casa Milan non recupera Ante Rebic, assente in rifinitura ed escluso dai convocati. Un ballottaggio per Stefanoed è sulla trequarti. La ...

