De Benedetti a La7: “Alleanza Pd-M5s? Sbaglio di Letta, ha rinunciato a competere. Ha predicato il ‘campo largo’ ed è finito in un campetto” (Di martedì 6 settembre 2022) “Premesso che Letta è una persona seria, corretta e competente, su queste elezioni ha sbagliato perché questa legge elettorale, che nessuno si è preoccupato di cambiare, predilige le coalizioni. Non sto parlando di una coalizione politica, perché non c’è neanche a destra. Ma Letta non lo ha capito…”, così l’imprenditore Carlo De Benedetti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, sottolineando che, però, in ogni caso, voterà il Pd. Il problema dei dem, secondo De Benedetti, è stata la mancata Alleanza con il Movimento 5 stelle. “Non si tratta di fare un’Alleanza politica, ma di un’Alleanza elettorale – spiega l’imprenditore – Letta ha sbagliato a fare questa scelta, si è impuntato sul fatto che Conte avesse fatto cadere Draghi. Conte ha fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) “Premesso cheè una persona seria, corretta e competente, su queste elezioni ha sbagliato perché questa legge elettorale, che nessuno si è preoccupato di cambiare, predilige le coalizioni. Non sto parlando di una coalizione politica, perché non c’è neanche a destra. Manon lo ha capito…”, così l’imprenditore Carlo De, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, sottolineando che, però, in ogni caso, voterà il Pd. Il problema dei dem, secondo De, è stata la mancatacon il Movimento 5 stelle. “Non si tratta di fare un’politica, ma di un’elettorale – spiega l’imprenditore –ha sbagliato a fare questa scelta, si è impuntato sul fatto che Conte avesse fatto cadere Draghi. Conte ha fatto ...

