Daniele Giovani Design a Venezia 79 tra divismo, cinema ed arte (Di martedì 6 settembre 2022) Nell'esclusiva cornice del Festival di Venezia, il prestigioso hotel Ausonia Hungaria del Lido, ospiterà dal 7 al 9 settembre un'esposizione di alcune delle più eleganti calzature del nuovo brand Daniele Giovani Design. Inoltre, in occasione della Cena di Gala dell'8 settembre, alcune calzature della collezione saranno messe in risalto alla presenza di attori nazionali ed internazionali. Il rinomato hotel, caratterizzato da un elegante e affascinante stile Liberty e situato in Granviale Santa Maria Elisabetta 28 al Lido, rappresenta un esclusivo scenario per le calzature Daniele Giovani Design, che si distinguono per l'immaterialità seduttiva della luce che prende forma nella preziosità dei pellami. Da qui il nome della collezione Metafore di Luce, presentata durante ...

