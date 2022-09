Dall’Isola dei famosi a prestanome del boss: chi è Franco Terlizzi (Di martedì 6 settembre 2022) L’ex pugile e “naufrago” è coinvolto in una operazione della Guardia di Finanza: secondo l’accusa, farebbe parte di un’associazione per delinquere. Arrestato anche Davide Flachi, figlio dello storico esponente della ‘ndrangheta Pepè Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 settembre 2022) L’ex pugile e “naufrago” è coinvolto in una operazione della Guardia di Finanza: secondo l’accusa, farebbe parte di un’associazione per delinquere. Arrestato anche Davide Flachi, figlio dello storico esponente della ‘ndrangheta Pepè

solbakkiano : Svilar completando la trasformazione in Rob Lucci, Vina appena uscito dall'Isola dei Famosi, Eldor sornione mentre… - ailinon80 : @vanMunkacs @Ukraine66251776 Ha bloccato anche me ora. Peccato stavo per mandargli 'un gesto di buona volontà' da… - festivalcammina : RT @isoletoscane: La rimozione delle specie invasive dalle isole è un successo nell'88% dei casi 'Un esempio è il progetto di eradicazione… - BricioleDiR : RT @ValeDomenici: Il primo di settembre era il viaggio verso casa dall'isola, il sedile posteriore dell'auto dei miei e le cose che dovevan… - auroraciardelli : RT @isoletoscane: La rimozione delle specie invasive dalle isole è un successo nell'88% dei casi 'Un esempio è il progetto di eradicazione… -