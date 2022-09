Dalla Germania stupida demonizzazione della Meloni Così i giornalisti italiani forniscono pregiudizi all'estero (Di martedì 6 settembre 2022) La sempre più probabile vittoria del centrodestra e la nomina di Giorgia Meloni a prima donna premier, sta rendendo nervoso il mondo. Soprattutto l’Europa è in ambasce ed è tutto un fiorire di paure immotivate Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 6 settembre 2022) La sempre più probabile vittoria del centrodestra e la nomina di Giorgiaa prima donna premier, sta rendendo nervoso il mondo. Soprattutto l’Europa è in ambasce ed è tutto un fiorire di paure immotivate Segui su affar.it

fattoquotidiano : In Germania -15% nel primo semestre 2022, da noi -2%: se Putin chiude i rubinetti, saremo a corto di metano dalla p… - Ecatetriformis : RT @PMO_W: Kiev, ossia di Washington, vuole la UE fornisca uniformi e tende invernali per almeno 200mila soldati ucraini da mandare a morir… - KRISKSB : ??In Francia sono attive 19centrali nucleari x la produzione di energia elettrica,da cui noi importiamo il 5%del ns… - TommyBrain : RT @AncoraFischia: #Crisienergetica. Dalla #Germania: 'si avvicina la fine dell'#euro' - IacobellisT : RT @AncoraFischia: #Crisienergetica. Dalla #Germania: 'si avvicina la fine dell'#euro' -