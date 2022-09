Dal -6 alla banda Gasperini: l’Atalanta ritorna in testa al campionato dopo 11 anni (Di martedì 6 settembre 2022) l’Atalanta sale in testa alla classifica dopo 11 anni di attesa: prima di Gasperini ci fu Colantuono nel 2011-2012 Non ci sono alibi o mezze misure: l’Atalanta Bergamasca Calcio è prima, da sola, in testa alla classifica e soprattutto imbattuta. Un grande orgoglio, considerando che la Dea era da 11 anni che non possedeva più il primato. Certo, molti tendono a citare l’annata 1965 come ultimo contesto in cui i nerazzurri sono stati primi, ma analizzando i punti sul campo, prima della banda Gasp l’ultima Atalanta ad assaggiare la vetta della classifica fu quella targata Stefano Colantuono. Allora quella squadra conquistò nelle prime quattro giornate un pareggio e tre vittorie consecutive, su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022)sale inclassifica11di attesa: prima dici fu Colantuono nel 2011-2012 Non ci sono alibi o mezze misure:Bergamasca Calcio è prima, da sola, inclassifica e soprattutto imbattuta. Un grande orgoglio, considerando che la Dea era da 11che non possedeva più il primato. Certo, molti tendono a citare l’annata 1965 come ultimo contesto in cui i nerazzurri sono stati primi, ma analizzando i punti sul campo, prima dellaGasp l’ultima Atalanta ad assaggiare la vetta della classifica fu quella targata Stefano Colantuono. Allora quella squadra conquistò nelle prime quattro giornate un pareggio e tre vittorie consecutive, su ...

