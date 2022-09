Da 'non luoghi' a piste per lo sci: il futuro dei centri commerciali (Di martedì 6 settembre 2022) AGI - Gli Stati Uniti si interrogano sul futuro del centro commerciale, modello-mito entrato in crisi a seguito della pandemia, per via della troppa concentrazione di persone. Il centro commerciale è "onnipresente e sottovalutato e potenzialmente un po' imbarazzante", osserva oggi la critica di design Alexandra Lange nell'introduzione al suo nuovo libro, Meet Me by the Fountain: An Inside History of the Mall”, scrive la rivista New Repubblic. Però è anche vero che lo shopping fa parte della nostra vita quotidiana, così come lo sono gli spazi in cui lo facciamo, tant'è che ormai universalmente i centri commerciali sono i punti di riferimento dei nostri paesaggi fisici e psichici, “incorporati nelle storie sociali e personali”. Sono simboli caricati all'interno della nostra cultura, “che ispirano sentimenti di fedeltà o disprezzo” e ... Leggi su agi (Di martedì 6 settembre 2022) AGI - Gli Stati Uniti si interrogano suldel centro commerciale, modello-mito entrato in crisi a seguito della pandemia, per via della troppa concentrazione di persone. Il centro commerciale è "onnipresente e sottovalutato e potenzialmente un po' imbarazzante", osserva oggi la critica di design Alexandra Lange nell'introduzione al suo nuovo libro, Meet Me by the Fountain: An Inside History of the Mall”, scrive la rivista New Repubblic. Però è anche vero che lo shopping fa parte della nostra vita quotidiana, così come lo sono gli spazi in cui lo facciamo, tant'è che ormai universalmente isono i punti di riferimento dei nostri paesaggi fisici e psichici, “incorporati nelle storie sociali e personali”. Sono simboli caricati all'interno della nostra cultura, “che ispirano sentimenti di fedeltà o disprezzo” e ...

_Nico_Piro_ : Colpito uno luoghi più sorvegliati di Kabul, l'Ambasciata ???? . Un colpo durissimo alla credibilità talebana di gara… - elio_vito : Non sorprende lo spot elettorale in stile televendita del senatore forzista, pieno di luoghi comuni sulle donne, ch… - AurelianoStingi : Dal programma elettorale di #FdI emerge che non ci sarà mai più un obbligo vaccinale ma si parla di ventilazione me… - SuttoraM : RT @giug13: 'Dove vai memoria vaghi lontano dai miei ricordi,non torni a me. Nuda resto senza passato, spoglia di futili ricordi, di cose v… - sulsitodisimone : Da 'non luoghi' a piste per lo sci: il futuro dei centri commerciali -