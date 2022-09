CT Georgia: “Deve farlo Spalletti, Kvaratskhelia ne ha bisogno” (Di martedì 6 settembre 2022) Khvicha Kvaratskhelia, esterno offensivo del Napoli, è giunto in terra partenopea con l’arduo compito di sostituire chi ha fatto la storia recente del Napoli in quel ruolo, Lorenzo Insigne. Il Georgiano, però, con grande qualità e personalità non si è fatto sopraffare dalla pressione mostrando le proprie doti tecniche sul campo. Già autore di quattro reti, l’ultima decisiva per la vittoria del Napoli contro la Lazio, il giocatore sembra essersi già ambientato sia in città ma soprattutto con i nuovi compagni di squadra. Khvicha Kvaratskhelia (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)In particolare, proprio di questo inizio di stagione di Kvaratskhelia ne ha parlato, a Radio Crc, durante la trasmissione Si Gonfia la Rete, Willy Sagnol, allenatore della ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 6 settembre 2022) Khvicha, esterno offensivo del Napoli, è giunto in terra partenopea con l’arduo compito di sostituire chi ha fatto la storia recente del Napoli in quel ruolo, Lorenzo Insigne. Ilno, però, con grande qualità e personalità non si è fatto sopraffare dalla pressione mostrando le proprie doti tecniche sul campo. Già autore di quattro reti, l’ultima decisiva per la vittoria del Napoli contro la Lazio, il giocatore sembra essersi già ambientato sia in città ma soprattutto con i nuovi compagni di squadra. Khvicha(Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)In particolare, proprio di questo inizio di stagione dine ha parlato, a Radio Crc, durante la trasmissione Si Gonfia la Rete, Willy Sagnol, allenatore della ...

