Crozza-Meloni e la paura di governare l’Italia: “E ora come ne esco? Potrei sempre dire che sono fascista…” (Di martedì 6 settembre 2022) Maurizio Crozza ha lanciato sui propri canali social l’anteprima dei personaggi che interpreterà nella nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda sul Nove a partire dal 23 di settembre. Tra questi c’è Giorgia Meloni, che confessa la propria paura di governare in Italia, coi problemi legati al prezzo del gas e al caro bollette: “E ora come ne esco? Potrei sempre dire che sono fascista. Ah, quello non è più un problema?”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Maurizioha lanciato sui propri canali social l’anteprima dei personaggi che interpreterà nella nuova stagione di Fratelli di, in onda sul Nove a partire dal 23 di settembre. Tra questi c’è Giorgia, che confessa la propriadiin Italia, coi problemi legati al prezzo del gas e al caro bollette: “E oranechefascista. Ah, quello non è più un problema?”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

